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نصرالله: إذا أراد الأميركيون أن تتوقف عمليات المقاومة ضدهم فعليهم وقف العدوان على غزة

Lebanon 24
11-11-2023 | 09:16
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