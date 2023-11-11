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نصرالله: موقف إيران من القضية الفلسطينية راسخٌ وهي تقدم كل أشكال الدعم مالياً وعسكرياً وسياسياً

Lebanon 24
11-11-2023 | 09:20
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