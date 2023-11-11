نصرالله: العمليات التي نفذت سواء بالرد بـ"الكاتيوشا" أو بالمسيّرات هي أعمق مما مضى ونحن في ارتقاء معيّن وهذا استلزمته المعركة وما يرتبط بالتصعيد القائم في غزة ولبنان

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