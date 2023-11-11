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نصرالله: الإسرائيليون يحاولون أن يخفوا إصاباتهم وقتلاهم أو يدمجوهم بالقتلى والإصابات العامة في المعارك

Lebanon 24
11-11-2023 | 09:28
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