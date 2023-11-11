Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو: أدين تصاعد أعمال العنف في غزة والتي تعرض أمن المدنيين والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر

Lebanon 24
11-11-2023 | 09:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يشددان على أهمية العمل لتجنب اتساع دائرة العنف والتصعيد في المنطقة
lebanon 24
11/11/2023 19:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستعرض حياة المدنيين للخطر(الجزيرة)
lebanon 24
11/11/2023 19:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: أمام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الاسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان نحن أمام فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟
lebanon 24
11/11/2023 19:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعرب لغوتيريش عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف في غزة
lebanon 24
11/11/2023 19:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:53 | 2023-11-11
12:50 | 2023-11-11
12:48 | 2023-11-11
12:46 | 2023-11-11
12:46 | 2023-11-11
12:34 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24