نصرالله: المشهد العام من غزة إلى الضفة إلى اليمن إلى إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان نحن في معركة الصمود ومعركة تراكم الإنجازات وجمع النقاط والوقت لمصلحة حركات المقاومة وهزم الغزاة وهكذا كان عبر التاريخ

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