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الشرطة البريطانية تعتقل 82 شخصا وسط لندن بعد مظاهرات تطالب بوقف الحرب في غزة (العربية)

Lebanon 24
11-11-2023 | 09:59
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