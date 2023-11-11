ميقاتي: في هذه اللحظة التي تجمعُنا في بلاد الحرمين الشريفين نحن مدعوون إلى التضامن والعمل المشترك من أجل إنقاذ فلسطين وغزة التي تستغيثكم فلا تردوها خائبة

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