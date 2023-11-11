ميقاتي: فلسطين قضية عربية أولًا وأخيرًا ونكبتُها نزلَت بعالمنا العربي ومزَّقَت شرقَه عن غربِه ومشروعُ التوسّعِ والتهجير ما زال أساس السياسة الإسرائيلية

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