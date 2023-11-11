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ميقاتي: نحن مدعوون لأن نُطلق صرخة انسانية واحدة بأن وجعَ فلسطين هو وجعُنا ودمَها دمُنا ومصيرَها مصيرنا
Lebanon 24
11-11-2023
|
10:09
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