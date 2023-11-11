ميقاتي: من أجل التوصُّل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي يبقى "حل الدولتيْن" بمثابة أفضل المسارات للمضي قُدُماً والسعي إلى بناء مستقبلٍ أفضل لنا جميعاً على أساس "مبادرة السلام العربية" التي أطلقت في قمة بيروت عام 2002

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