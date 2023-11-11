Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: شعبنا هو شعب ما رَضِي ولن يرضى بالاعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه وعلى المدنيين من أبنائه وبخاصة الأطفال والنساء

Lebanon 24
11-11-2023 | 10:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: إن خيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام وثقافتنا هي ثقافة سلام مبنيةٌ على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
lebanon 24
11/11/2023 19:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اردوغان: لا يمكن ضمان الأمن عن طريق قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس أو من خلال ذبح الأطفال والنساء والمدنيين
lebanon 24
11/11/2023 19:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: التعبير عن الرأي حق مشروع، ولكن التعديات على الناس والجيش والقوى الامنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية امر مرفوض
lebanon 24
11/11/2023 19:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نعمل على تحقيق وقف للعدوان على شعبنا وعلى وصول المساعدات الإنسانية
lebanon 24
11/11/2023 19:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:57 | 2023-11-11
12:57 | 2023-11-11
12:53 | 2023-11-11
12:50 | 2023-11-11
12:48 | 2023-11-11
12:46 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24