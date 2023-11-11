ميقاتي: نُجدّد اليوم أمامكم التزام لبنان الشرعية الدولية لا سيما القرار 1701 ونُشدّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ كافة مندرجاته وإلزامها بوقف استفزازاتها وعدوانها على وطننا

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