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ميقاتي: تعوَّدْنا منكُم النجدة وأنتم أهلها ولست بحاجة إلى التأكيد على أن جميع اللبنانيين من دون استثناء يقفون إلى جانب غزة وفلسطين وهم يأملون أن يكون لهم جميع العرب حضنًا وحصناً من الانهيار

Lebanon 24
11-11-2023 | 10:13
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ميقاتي: من أجل التوصُّل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي يبقى "حل الدولتيْن" بمثابة أفضل المسارات للمضي قُدُماً والسعي إلى بناء مستقبلٍ أفضل لنا جميعاً على أساس "مبادرة السلام العربية" التي أطلقت في قمة بيروت عام 2002
lebanon 24
11/11/2023 20:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من القمة العربيّة في الرياض: على وقع الدم العربي المتدفِّقِ في فلسطين ولبنان من دون رادع نجتمع اليوم لنؤكّد لأنفسنا أولاً ولكل العالم تالياً محورية قضية فلسطين أرضاً وشعباً وما تختزنه من قيم نؤمن بها جميعاً
lebanon 24
11/11/2023 20:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة معنا في تحمّل المسؤولية ويجب ان يكونوا موجودين معنا وان نعمل معا خاصة في هذه الظروف الدقيقة
lebanon 24
11/11/2023 20:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الى اللبنانيين جميعا اقول رغم دقة الوضع فأنا اراهن على وعي القوى السياسية كافة وحسها الوطني وما لمسته من الاتصالات الخارجية التي نقوم بها وزيارات الموفدين يؤكد الحرص على لبنان ووحدته وسيادته
lebanon 24
11/11/2023 20:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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