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بيان قمة الرياض: منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

Lebanon 24
11-11-2023 | 11:49
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