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بيان قمة الرياض: دعوة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل بغزة

Lebanon 24
11-11-2023 | 11:52
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