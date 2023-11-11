الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطرة بمعارك غزة وارتفاع عدد القتلى ل43 منذ بدء العملية البرية (الجزيرة)

Lebanon 24