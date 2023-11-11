Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة في غزة: عدد شهداء العدوان ارتفع إلى 11 ألفا و100 والجرحى إلى 28 ألفا (الحدث)

Lebanon 24
11-11-2023 | 13:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: إرتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني الى 3785 والجرحى إلى 13 ألفاً
lebanon 24
12/11/2023 04:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الفلسطيني: عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 11 ألفا بينهم 4500 طفلاً (الحدث)
lebanon 24
12/11/2023 04:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا
lebanon 24
12/11/2023 04:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إرتفاع عدد الشهداء إلى 8 والجرحى إلى أكثر من 14 جراء الاقتحام الإسرائيلي لجنين
lebanon 24
12/11/2023 04:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:50 | 2023-11-11
15:53 | 2023-11-11
15:44 | 2023-11-11
15:39 | 2023-11-11
15:10 | 2023-11-11
14:55 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24