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قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم جنين من أكثر من محور وسط اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
11-11-2023
|
13:44
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