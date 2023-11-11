Advertisement

أخبار عاجلة

تجدّد الغارات بالطائرات الحربية والمدفعية الإسرائلية بكثافة على بلدات رامية ومروحين وكفرا وياطر في هذه الاثناء

Lebanon 24
11-11-2023 | 13:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحلق في هذه الاثناء طائرة استطلاع اسرائيلية Mk في اجواء القطاع الغربي لا سيما في مناطق اللبونة - الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وصولا الى أجواء بلدتي رامية ومروحين (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
12/11/2023 04:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدّد القصف بوتيرة أعنف على محيط بلدات يارين ومروحين والضهيرة وسماع أصوات أسلحة رشاشة ترافق القصف المدفعي (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
12/11/2023 04:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تحلق في هذه الاثناء طائرة استطلاع تجسسي نوع ام كا فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى وبلدات حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح
lebanon 24
12/11/2023 04:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على اطراف بلدات الجبين ويارين والبستان ومروحين
lebanon 24
12/11/2023 04:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:50 | 2023-11-11
15:53 | 2023-11-11
15:44 | 2023-11-11
15:39 | 2023-11-11
15:10 | 2023-11-11
14:55 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24