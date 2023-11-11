Advertisement

أخبار عاجلة

فصيل مسلح عراقي يعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز قوات أميركية في محافظة الأنبار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-11-2023 | 15:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استهداف قوات أميركية في قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" في العراق
lebanon 24
12/11/2023 04:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف يطال القوات الأميركية في قاعدة الحرير في محافظة الأنبار بالعراق (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/11/2023 04:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن المرصد السوري: 5 صواريخ تستهدف قاعدة أميركية ومحيطها في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
lebanon 24
12/11/2023 04:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق (العربية)
lebanon 24
12/11/2023 04:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:50 | 2023-11-11
15:53 | 2023-11-11
15:44 | 2023-11-11
15:39 | 2023-11-11
14:55 | 2023-11-11
14:42 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24