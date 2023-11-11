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‏وفد أمني إسرائيلي يصل إلى القاهرة لبحث تفاصيل صفقة الإفراج عن المحتجزين لدى حماس (العربي)

Lebanon 24
11-11-2023 | 15:53
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