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العربية: قوات إسرائيلية اقتحمت طوباس ومخيم قلنديا وشمال نابلس وطولكرم خلال الليل
Lebanon 24
12-11-2023
|
00:33
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