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مدير مجمع الشفاء في غزة للعربية: لا صحة للإعلان الإسرائيلي بوجود ممر آمن للخروج

Lebanon 24
12-11-2023 | 03:33
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