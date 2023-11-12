28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
7
o
بشري
28
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الأونروا: عدد كبير من الشهداء في قصف إسرائيلي على مقر للوكالة في قطاع غزة
Lebanon 24
12-11-2023
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأونروا: مقتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للوكالة الدولية في مخيم المغازي بقطاع غزة
Lebanon 24
الأونروا: مقتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للوكالة الدولية في مخيم المغازي بقطاع غزة
12/11/2023 13:29:49
12/11/2023 13:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفة مدفعية مصدرها الجيش الإسرائيلي بالقرب من خزان مياه كبير في بلدة طيرحرفا جنوب صور - القطاع الغربي
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفة مدفعية مصدرها الجيش الإسرائيلي بالقرب من خزان مياه كبير في بلدة طيرحرفا جنوب صور - القطاع الغربي
12/11/2023 13:29:49
12/11/2023 13:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوات برية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال الليل
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوات برية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال الليل
12/11/2023 13:29:49
12/11/2023 13:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات حرب غزة: توغل إسرائيلي كبير في القطاع.. وصواريخ القسام تجددت تجاه الغلاف
Lebanon 24
آخر تطورات حرب غزة: توغل إسرائيلي كبير في القطاع.. وصواريخ القسام تجددت تجاه الغلاف
12/11/2023 13:29:49
12/11/2023 13:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ لافت في خطاب نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفه فما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ لافت في خطاب نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفه فما هو؟
12:31 | 2023-11-11
11/11/2023 12:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
14:23 | 2023-11-11
11/11/2023 02:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟
Lebanon 24
أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟
10:41 | 2023-11-11
11/11/2023 10:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
15:47 | 2023-11-11
11/11/2023 03:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة
Lebanon 24
فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة
15:33 | 2023-11-11
11/11/2023 03:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:27 | 2023-11-12
إستهداف مستعمرة "يفتاح" قبالة بليدا وميس الجبل (الوطنية للإعلام)
06:25 | 2023-11-12
قصف إسرائيلي بـ"الفسفوري" و"الانشطاري" على أطراف بليدا وميس الجبل
06:19 | 2023-11-12
وسائل إعلام إسرائيليّة: الطلب من المستوطنين في منطقة الجليل المحاذية للبنان البقاء في الملاجئ
06:18 | 2023-11-12
إستهداف موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي بنيران من لبنان (الميادين)
05:56 | 2023-11-12
تصاعد أعمدة الدخان من ثكنة "دوفيف" الإسرائيلية مقابل بلدة رميش بعد استهدافها من الجانب اللبناني (الميادين)
05:50 | 2023-11-12
قصف مدفعي معاد على محيط بلدات مروحين والضهيرة والبستان
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
12/11/2023 13:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
12/11/2023 13:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
12/11/2023 13:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24