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البطريرك الراعي: ندعو المجلس النيابي للقيام بواجبه الدستوري في انتخاب رئيس للجمهورية ونرفض البقاء من دون رئيس في ظلّ تهاوي الدولة

Lebanon 24
12-11-2023 | 03:56
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