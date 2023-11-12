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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة "الجزيرة": نطالب بوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
12-11-2023 | 05:04
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