ميقاتي: "حزب الله" يتصرّف بوطنيّة عاليّة وأنا مُطمئن إلى عقلانيته ونحافظ على ضبط النفس وعلى إسرائيل وقف استفزازاتها المستمرة في الجنوب

Lebanon 24