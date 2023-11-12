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ميقاتي: ما يهمُّني هو أن يبقى لبنان بعيداً عن الحرب ونتطلع دائماً إلى الاستقرار

Lebanon 24
12-11-2023 | 05:06
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