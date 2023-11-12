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ميقاتي: لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر

Lebanon 24
12-11-2023 | 05:08
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12/11/2023 15:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/11/2023 15:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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