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ميقاتي: نتائج القمة العربية الإسلامية أفضل بكثير مما كنت أتوقع وأرجو ألا تبقى قراراتها حبراً على ورق

Lebanon 24
12-11-2023 | 05:19
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