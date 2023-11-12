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ميقاتي: أطلب من الدول العربية خصوصاً التي لديها علاقات مع إسرائيل الضغط لوقف الاستفزازات بجنوب لبنان

Lebanon 24
12-11-2023 | 05:20
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ميقاتي: الحل لهذا الصراع المفتوح على الدم يبدأ بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة الى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة لا سيما مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت العام 2002
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ميقاتي: من أجل التوصُّل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي يبقى "حل الدولتيْن" بمثابة أفضل المسارات للمضي قُدُماً والسعي إلى بناء مستقبلٍ أفضل لنا جميعاً على أساس "مبادرة السلام العربية" التي أطلقت في قمة بيروت عام 2002
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