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وسائل إعلام إسرائيليّة: الطلب من المستوطنين في منطقة الجليل المحاذية للبنان البقاء في الملاجئ

Lebanon 24
12-11-2023 | 06:19
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