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"كتائب القسام": قصفنا تجمعات لقوات العدو في مستوطنة "حوليت" بغلاف غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

Lebanon 24
12-11-2023 | 06:36
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