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غارة جوية على أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان (المنار)

Lebanon 24
12-11-2023 | 07:25
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