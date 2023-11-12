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لبنان 24: الفان الذي استهدف بالقصف على حولا وادى الى احتراقه يعود للمواطن حسن علي حمود حولا

Lebanon 24
12-11-2023 | 08:03
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