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تعرُّض أطراف بلدة محيبيب وبليدا لقذائف فوسفورية معادية وسقوط قنبلة مضيئة في بلدة راميا جانب "مجمع أهل البيت"

Lebanon 24
12-11-2023 | 08:33
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