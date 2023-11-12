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الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة قصفت عددًا من الأهداف لحزب الله في لبنان ردًا على إطلاق النار في وقت سابق

Lebanon 24
12-11-2023 | 08:51
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