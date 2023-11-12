Advertisement

أخبار عاجلة

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وحقّقوا فيها إصابات مباشرة

Lebanon 24
12-11-2023 | 09:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": مجاهدونا هاجموا عند الساعة الـ5.30 عصر اليوم ثكنة براينت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية الموجّهة والقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة
lebanon 24
12/11/2023 18:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد للمقاومة: قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ظهر هذا اليوم ‏بإستهداف دبابة صهيونية في ثكنة راميم وأوقعوا فيها إصابات مباشرة ‏
lebanon 24
12/11/2023 18:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المقاومة الاسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا قاعدة الاحتلال الاميركي عين الاسد بطائرتين مسيرتين وأصابتا أهدافهما
lebanon 24
12/11/2023 18:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": هاجمنا بعد ظهر اليوم موقع ريشا ونقطة الجرداح بالقذائف ‏المدفعية والأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة
lebanon 24
12/11/2023 18:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:06 | 2023-11-12
10:55 | 2023-11-12
10:28 | 2023-11-12
10:20 | 2023-11-12
10:18 | 2023-11-12
10:03 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24