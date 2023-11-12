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قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على رأس الناقورة والعدو يصعّد بطريقة غير مسبوقة ويوسّع نطاق إستهدافاته (الجديد)

Lebanon 24
12-11-2023 | 09:07
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