Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو تعليقا على تصريحات آفي ديختر بشأن نكبة غزة: إذا كنتم لا تعرفون ولا تفهمون فلا تتحدثوا ويجب الحذر

Lebanon 24
12-11-2023 | 09:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غانتس يدعو نتنياهو لسحب تصريحاته بشأن احتجاجات جنود الاحتياط
lebanon 24
12/11/2023 18:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
غانتس يدعو نتنياهو لسحب تصريحاته بشأن احتجاجات جنود الاحتياط
lebanon 24
12/11/2023 18:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيمة حزب العمل الإسرائيلي تعليقا على تصريحات وزير التراث أن للحرب ثمنا في إشارة للأسرى بغزة: تصريحات سخيفة ويجب طرده من النظام
lebanon 24
12/11/2023 18:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: يجب الانتباه للتصريحات الأميركية بشأن تدمير مشروع "القطب الشمالي-2"
lebanon 24
12/11/2023 18:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:06 | 2023-11-12
10:55 | 2023-11-12
10:28 | 2023-11-12
10:20 | 2023-11-12
10:18 | 2023-11-12
10:03 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24