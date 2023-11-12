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إطلاق دفعة ثانية من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
12-11-2023 | 09:43
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