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الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 10 إسرائيليين بجروح إثر سقوط شظايا صاروخية في الجليل الأعلى (الحدث)

Lebanon 24
12-11-2023 | 10:18
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