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وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله تجاوز منذ مدة الخط الأحمر الذي تحدث عنه غالانت، وهجماته تُعد وصمة عار لنا على المستوى القومي
Lebanon 24
12-11-2023
|
10:28
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