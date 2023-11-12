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وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله تجاوز منذ مدة الخط الأحمر الذي تحدث عنه غالانت، وهجماته تُعد وصمة عار لنا على المستوى القومي

Lebanon 24
12-11-2023 | 10:28
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