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منظمة الصحة العالمية: فقدان الاتصال بمستشفى الشفاء وأنباء عن قصف مجمع الأمم المتحدة في غزة
Lebanon 24
12-11-2023
|
11:31
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