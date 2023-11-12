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المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة: عدد الشهداء بلغ 11180 شهيدا وعدد المفقودين ارتفع إلى 3200 شخصا تحت الأنقاض

Lebanon 24
12-11-2023 | 11:39
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