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المستشار الألماني يعلن رفضه وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة (العربية)

Lebanon 24
12-11-2023 | 11:57
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