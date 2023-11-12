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أعلام اسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي" يلقي مناشير فوق جنوب لبنان (الجديد)

Lebanon 24
12-11-2023 | 12:36
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