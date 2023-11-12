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لبنان

ميقاتي يلتقي وفداً من نواب المعارضة

Lebanon 24
12-11-2023 | 12:45
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من نواب المعارضة مساء اليوم في دارته. وضم الوفد النواب السادة: سامي الجميل، غسان حاصبني،بلال حشيمي،اشرف ريفي، مارك ضو، وضاح صادق وميشال معوض
 
 
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