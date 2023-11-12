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سامي الجميّل بعد لقاء وفد من نواب المعارضة الرئيس نجيب ميقاتي: نعتبر أنفسنا مؤتمنين على البلد ومن واجبنا حماية الجيش والمحافظة على هذه المؤسسة التي تبقى المؤسسة الضامنة والموحدة ورمز هذا البلد ووحدته وبقائه واستمراريته

Lebanon 24
12-11-2023 | 13:26
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سامي الجميّل بعد لقاء وفد من نواب المعارضة الرئيس نجيب ميقاتي: لا يمكننا حتى في الوقت الطبيعي أن نسمح بالفراغ في الجيش فكيف في هذا الوضع الخطر الذي نعيشه حيث لبنان في حالة حرب فنحن بأمس الحاجة لجيش قوي متماسك قادر ان يقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته تجا
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