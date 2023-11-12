سامي الجميّل بعد لقاء وفد من نواب المعارضة الرئيس نجيب ميقاتي: نعتبر أنفسنا مؤتمنين على البلد ومن واجبنا حماية الجيش والمحافظة على هذه المؤسسة التي تبقى المؤسسة الضامنة والموحدة ورمز هذا البلد ووحدته وبقائه واستمراريته

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